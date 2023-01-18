Отказались и пожалели: кто мог бы сыграть в культовых фильмах

Эти знаменитости отказались от ролей, которые могли изменить их жизнь.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Сложно представить другого актера в роли Эдварда Каллена или героев «Титаника», ведь кажется, что Роберт Паттинсон, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет рождены, чтобы сыграть культовых персонажей. Но продюсеры, задумывая фильмы, предполагали, что героев на экране воплотят совсем другие актеры.

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Николь Кидман в «Мистер и миссис Смит»

Разве можно представить в этом боевике кого-то, кроме Анджелины Джоли? Оказывается, режиссер мечтал, чтобы киллера Джейн сыграла яркая Николь Кидман. И австралийка согласилась, она уже работала над сценарием, но поняла, что не сможет совместить все проекты, ведь съемки проходили в разных концах страны.

Николь позвонила продюсеру и, извинившись, сообщила, что отказывается от роли Джейн. В шоке был не только руководитель съемок, но и Брэд Питт. Он даже слышать не хотел о замене актрисы. Может, интуиция подсказывала артисту, что Анджелина навсегда изменит его жизнь?

Эмма Уотсон в «50 оттенков серого»

Умница Гермиона, осваивающая специфические отношения? Да, именно так планировал режиссер. По его мнению, Эмма идеально вписалась бы в историю Анастейши Стил и мистера Грея. Но Уотсон, выслушав предложение, вежливо отказалась, объяснив, что ее имидж не предполагает участия в таких съемках. Тогда продюсеры обратились в Нине Добрев — звезде «Дневников вампира», однако и эта актриса назвала роль «позорной» и отказалась от участия во франшизе. Вряд ли сейчас девушки об этом жалеют.

Гвинет Пэлтроу в «Титанике»

Джеймс Кэмерон не видел в роли прекрасной Розы никого, кроме Гвинет. Он лично принес сценарий хрупкой блондинке, но артистка сочла историю банальной и слезливой, поэтому отказалась от съемок. Зато Кейт Уинслет была так настойчива и так искренне просила отдать роль ей, что Джеймс решился и не прогадал: Кейт проснулась знаменитой и даже получила «Оскар».

Эшли Грин в роли Бэллы

После выхода на экраны «Сумерек» Эшли Гринн проснулась знаменитой, благодаря роли Элис. Но ее популярность могла иметь совсем другой масштаб: очаровательная актриса мечтала о роли не сестры Эдварда, а его возлюбленной — Бэллы. Однако продюсеры решили, что Эшли выглядит слишком улыбчивой и привлекательной.

Дженсен Эклз в «Капитане Америка»