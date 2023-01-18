Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
59 минут назад

Отказались и пожалели: кто мог бы сыграть в «Сумерках», «Титанике» и других культовых фильмах

WomanHit.ru

Эти знаменитости отказались от ролей, которые могли изменить их жизнь.

Отказались и пожалели: кто мог бы сыграть в культовых фильмах
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сложно представить другого актера в роли Эдварда Каллена или героев «Титаника», ведь кажется, что Роберт Паттинсон, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет рождены, чтобы сыграть культовых персонажей. Но продюсеры, задумывая фильмы, предполагали, что героев на экране воплотят совсем другие актеры.

Видео дня

Николь Кидман в «Мистер и миссис Смит»

Разве можно представить в этом боевике кого-то, кроме Анджелины Джоли? Оказывается, режиссер мечтал, чтобы киллера Джейн сыграла яркая Николь Кидман. И австралийка согласилась, она уже работала над сценарием, но поняла, что не сможет совместить все проекты, ведь съемки проходили в разных концах страны.

Николь позвонила продюсеру и, извинившись, сообщила, что отказывается от роли Джейн. В шоке был не только руководитель съемок, но и Брэд Питт. Он даже слышать не хотел о замене актрисы. Может, интуиция подсказывала артисту, что Анджелина навсегда изменит его жизнь?

Эмма Уотсон в «50 оттенков серого»

Умница Гермиона, осваивающая специфические отношения? Да, именно так планировал режиссер. По его мнению, Эмма идеально вписалась бы в историю Анастейши Стил и мистера Грея. Но Уотсон, выслушав предложение, вежливо отказалась, объяснив, что ее имидж не предполагает участия в таких съемках. Тогда продюсеры обратились в Нине Добрев — звезде «Дневников вампира», однако и эта актриса назвала роль «позорной» и отказалась от участия во франшизе. Вряд ли сейчас девушки об этом жалеют.

Гвинет Пэлтроу в «Титанике»

Джеймс Кэмерон не видел в роли прекрасной Розы никого, кроме Гвинет. Он лично принес сценарий хрупкой блондинке, но артистка сочла историю банальной и слезливой, поэтому отказалась от съемок. Зато Кейт Уинслет была так настойчива и так искренне просила отдать роль ей, что Джеймс решился и не прогадал: Кейт проснулась знаменитой и даже получила «Оскар».

Эшли Грин в роли Бэллы

После выхода на экраны «Сумерек» Эшли Гринн проснулась знаменитой, благодаря роли Элис. Но ее популярность могла иметь совсем другой масштаб: очаровательная актриса мечтала о роли не сестры Эдварда, а его возлюбленной — Бэллы. Однако продюсеры решили, что Эшли выглядит слишком улыбчивой и привлекательной.

Дженсен Эклз в «Капитане Америка»

Звезда сериала «Сверхъестественное» мог бы сыграть в киновселенной Marvel, именно его видели в роли Капитана Америка. Но Дженсен был слишком занят, да и режиссер решил, что за ним слишком закрепилась слава легкомысленного Дина Винчестера, поэтому дали шанс Крису Эвансу. Актер не подвел и стал настоящим секс-символом для поклонников франшизы.

Актеры,Мистер и миссис Смит,Оскар,Сверхъестественное,Дневники вампира,Сумерки,Титаник,Крис Эванс,Эмма Уотсон,Николь Кидман,Брэд Питт,Кейт Уинслет,Эшли Грин,Гвинет Пэлтроу,Анджелина Джоли,Джеймс Кэмерон,Роберт Паттинсон,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители