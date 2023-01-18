Татум назвал Питта самым красивым актером Голливуда

Артиста спросили, кого он считает красивее: себя или Джорджа Клуни . Татум указал, что Клуни красивее. «Мне даже детектор лжи не нужен. Он очень стильный джентльмен и очень красивый мужчина», — заявил актер.

После этого Татуму задали вопрос, считает ли он себя красивее, чем Брэд Питт. «Абсолютно, блин, нет. Нет, к сожалению, нет. Не думаю, что есть хоть кто-то лучше. Он даже красивее Джорджа!» — говорит звезда «Супер Майка». Татум извинился перед Клуни и заявил, что большинство людей считают Питта самым красивым актером Голливуда.