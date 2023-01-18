Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
3 часа назад

Ченнинг Татум назвал Брэда Питта самым красивым актером Голливуда

Газета.Ru

Актер Ченнинг Татум в подкасте Vanity Fair ответил на несколько вопросов на детекторе лжи.

Татум назвал Питта самым красивым актером Голливуда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артиста спросили, кого он считает красивее: себя или Джорджа Клуни. Татум указал, что Клуни красивее. «Мне даже детектор лжи не нужен. Он очень стильный джентльмен и очень красивый мужчина», — заявил актер.

После этого Татуму задали вопрос, считает ли он себя красивее, чем Брэд Питт. «Абсолютно, блин, нет. Нет, к сожалению, нет. Не думаю, что есть хоть кто-то лучше. Он даже красивее Джорджа!» — говорит звезда «Супер Майка». Татум извинился перед Клуни и заявил, что большинство людей считают Питта самым красивым актером Голливуда.

Актеры,Джордж Клуни,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители