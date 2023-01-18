Трагическая история прекрасной Джины Лоллобриджиды

На 96 году жизни 16 января 2023 года скончалась звезда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида. Она прославилась как секс-символ своей эпохи, соперница Софи Лорен, но Джина Лоллобриджида была женщиной с непростой судьбой, которой удалось преодолеть все трудности и ненастья не своем пути.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Детство во время войны

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Луиджина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом городке в Италии в семье мебельщика. Когда ей было всего 12 лет началась Вторая Мировая война.

В интервью Джина вспоминала: «Я знаю, что значит быть голодным. Я знаю, что такое потерять свой дом. Я помню, что такое бояться. Я знаю, что значит расти, не имя игрушек».

Спасаясь от бомбежек, семье пришлось бежать в горы и некоторое время укрываться там. Это было очень тяжелое время. Им приходилось жить впроголодь. Когда же семья решила вернуться домой, то обнаружила, что после одной из бомбежек их дома полностью не стало. Из-за потери жилища, семья Джины приняла решение отправится в Рим. Добираться им пришлось пешком. Спустя много лет Джина рассказала, что это были страшные и тяжелые годы, но именно этот опыт стал для нее главным в жизни.

Молодость и начало карьеры

Джина никогда не грезила кинематографом, но всегда стремилась к искусству. Ей очень нравилось рисовать и у нее это отлично получалось. Некоторое время она помогала своей семье, рисуя шаржи на улицах Рима. Джина даже думала о том, чтобы поступать на архитектора. Также ей нравилось петь. Девушке даже удалось поступить в академию Santa Cecilia, чтобы постичь вокальное мастерство. Помимо этого она начинает заниматься в театральном училище.

Невероятно красивую Лоллобриджиду сразу замечают и приглашают в театральные постановки. Она соглашается лишь из-за того, что ей очень нужны деньги на обучение по рисованию и вокалу. Чтобы раздобыть денег на свои цели будущая звезда под псевдонимом Диана Лорис снималась для фотографических романов, популярных в те годы.

Молодую красотку заметили продюсеры и предложили ей роль в кино. Но, на удивление, Джина отказалась. Продюсеры, почувствовав, что в девушке есть потенциал, не остановились и пошли к ее матери, чтобы она попробовала уговорить свою дочь. Тогда Джина решила попробовать отделаться от них, запросив немалый гонорар в миллион лир. Но продюсеры согласились на ее требования.

Впервые на большом экране Джина дебютировала в 1946 году. И после небольших второстепенных ролей ей начинают поступать различные предложения о главных ролях. И в начале 50-х годов Лоллобриджида становится популярной актрисой не только в Италии, но и за ее пределами.

За свою карьеру она сыграла множество разных и запоминающихся ролей, которые удостаивались самых престижных наград. Но самым ценным в жизни Джина все равно считала семью и дом.

Личная жизнь

Несмотря на то, что Джина прожила в браке целых 17 лет, она рассказывала , что мечтала встретить настоящую любовь, но ей это так и не удалось. «Никто никогда не любил меня по-настоящему», — говорила актриса.

Со своим мужем она познакомилась в 1946 году, а брак они заключили в 1949 году. Спустя 8 лет после свадьбы у пары родился единственный сын. Муж актрисы был врачем, но бросил свою практику для того, чтобы помогать супруге в продвижении карьеры. Но иногда его действия были крайне странными и приводили к конфликтам в семье. Однажды он продал фотографии их новорожденного сына в прессу, несмотря на то, что Джина просила его этого не делать. Позже он стал настаивать на том, что их сын в пять лет должен участвовать в съемках. Это стало последней каплей в чаше терпения Лоллобриджиды. Вскоре их брак распался.

На пике знаменитости актрисе приписывали романы с самыми разными мужчинами. Говорили, что ей очаровался даже Юрий Гагарин. Космонавт подарил Джине свое фото с подписью «Я был в небе, видел много звезд, но ты самая красивая звезда в мире!».

Также она призналась, что была влюблена в Андрея Кончаловского, но отношения у них не сложились. И со злости Джина закрутила роман с его младшим братом, Никитой Михалковым. Актриса рассказывала, что это были одни из самых интересных мужчин в ее жизни.