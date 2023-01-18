Епифанцев сыграет главную роль в сериале "Просто Михалыч"

Актер Владимир Епифанцев сыграет жителя Сибири в сериале «Просто Михалыч». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.
Персонаж Епифанцева приезжает из Сибири в Москву, чтобы разобраться с чиновниками, отобравшими его лесхоз. Он останавливается в гостях у двоюродного брата Владимира — брат главного героя занят бизнесом, его супруга Оксана — светскими делами, а сын Владимира Марк увлекается стримингом.
Михалыч становится другом для Марка, который видит в нем потенциального блогера-фрика, и проблемой для Владимира, который наивно думал, что брат приедет восхищаться его успехами. Однако общие проблемы сближают родственников.
В сериале также снимались Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Светлана Камынина, Гоша Куценко и Екатерина Климова. Премьера «Просто Михалыча» состоится 30 января на телеканале ТНТ.