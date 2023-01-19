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1 час назад

Звезда «Интернов» снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ

Uralpress.Ruиещё 1

Светлана Камынина из Челябинска сыграла роль Лоры в сериале «Просто Михалыч» на телеканале ТНТ. Премьера – 30 января, в 21.00, на ТНТ. Актриса исполнила более 40 ролей в фильмах и сериалах, также получила приз за лучшую женскую роль в ситкоме «Интерны». Первая роль Светланы Камыниной – это Ленка во втором «Бумере». Роль небольшая, но после нее актрису заметили и стали приглашать сниматься в фильмах и сериалах.

Звезда «Интернов» снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ
Фото: UralpressUralpress

Примечательно, что самая узнаваемая героиня Камыниной — это Анастасия Кисегач, усталый, но обаятельный главный врач больницы из сериала «Интерны». Видимо, падкий на шутки и юморины Иван Охлобыстин, узнав, что Светлана родом из Челябинска, решил придумать ее героине фамилию, созвучную с одноименным озером на Южном Урале.

Сюжет нового сериала «Просто Михалыч» сфокусирован на семье Беляковых, члены которой не могут добиться взаимопонимания. Владимир занят бизнесом, а у его супруги Оксаны много светских дел. Их сын Марк увлечен стримами, ему интереснее снимать ролики для канала, чем вникать в жизнь родителей. Шаткая семейная гармония рушится еще больше, когда к ним приезжает двоюродный брат Владимира — Михалыч.

На пороге он появился не просто так: москвичи отбирают у него родной лесхоз, поэтому Михалыч приехал в столицу. Как ни странно, герой быстро находит общий язык с Марком, который видит в нем потенциального блогера-фрика. В то же время Владимир недоволен присутствием Михалыча: он наивно надеялся, что брат приехал восхищаться успехами родственников. С Михалычем будет непросто, но проблемы сблизят семью Беляковых.

Актеры,Бумер,Иван Охлобыстин,Светлана Камынина,
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