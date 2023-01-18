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2 часа назад

Звезда "Трои" вступился за обвиненную в трансфобии Роулинг

Газета.Ru

Актер, звезда фильмов «Троя» и «Идентификация Борна» Брайан Кокс вступился за обвиненную в трансфобии писательницу Джоан Роулинг. Его слова цитирует The Hollywood Reporter.

Звезда "Трои" вступился за обвиненную в трансфобии Роулинг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В одном из новых интервью Кокс положительно оценил одобренный шотландским парламентом проект закона, разрешающего трансгендерным британцам менять свой пол в документах без медицинского диагноза. При этом 16 января стало известно, что правительство Великобритании заблокирует принятый шотландским парламентом проект.

Роулинг, по мнению Кокса, подверглась травле за трансфобию несправедливо. «Мне не нравится, как с ней обращаются. Думаю, она имеет право на свое мнение, свои чувства. Как женщина она вправе высказываться о своем теле», — сказал он. «Полагаю, люди были немного высокомерны в своем отношении к Роулинг, если честно», — добавил он.

Роулинг не раз подвергалась нападками со стороны активистов ЛГБТК+. В 2018 году ее раскритиковали за то, что она назвала транс-женщин «мужчинами в платьях». В 2022-м писательница также поддержала протестующих, которые выступали против принятия законопроекта о реформе «гендерного признания» в Шотландии, упрощающей юридическую смену пола.

Ранее сообщалось, что «отмененная» активистами Роулинг заработала £18 млн на «Гарри Поттере» в 2022 году.

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