Звезда "Дома Дракона" сыграет в хоррор-триллере "Визит"

Оливия Кук, одна из звезд сериала HBO «Дом дракона», возглавит актерский состав фильма «Визит», триллера ужасов от компаний eOne, Rumble Films и Blinder Films. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Айла Джонстон, сыгравшая юную Аню Тейлор-Джой в «Королевском гамбите», Алфи Аллен из «Игры престолов», Пенелопа Уилтон из «Аббатства Даунтон» и ветеран кино Стивен Ри также участвуют в новом проекте, съемки которого начались в Ирландии.

Оператор Николя Пеше, снявший фильм ужасов 2016 года «Глаза моей матери», работает и над этим проектом.

По словам продюсеров, фильм расскажет о 14-летней девочке по имени Мария, которую из-за больной и умирающей матери отправляют жить под присмотром католических монахинь. Но пребывание в святом месте постепенно становится зловещим. Над сценарием работала Хелен Гогран.