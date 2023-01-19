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1 час назад

Актер из фильма «13 друзей Оушена» пропал в горах

Super.ruиещё 1

Телеканал KABC со ссылкой на власти Калифорнии передает информацию об исчезновении 65-летнего актера Джулиана Сэндса. Оказалось, что о его пропаже стало известно еще на прошлой неделе после сообщения от его жены. Сэндс путешествовал в компании еще одного человека в районе Маунт-Балди. «Насколько я понимаю, в тот день он ушел в поход, а когда не вернулся, его семья заявила о его пропаже», — прокомментировал ситуацию член поискового отряда.

Актер из «13 друзей Оушена» пропал в горах
Фото: Super.ruSuper.ru

По данным департамента местного округа, поиски без вести пропавших затруднены суровой погодой в горах и невозможностью использовать воздушные ресурсы. На сегодняшний день об актере и его напарнике ничего не известно уже больше шести суток.

Джулиан Сэндс наиболее известен своими ролями в популярных фильмах 1990-х («Чернокнижник», «Комната с видом» и «Покидая Лас-Вегас»), а также участием в более свежей картине «Тринадцать друзей Оушена» и англоязычной версии «Девушки с татуировкой дракона».

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