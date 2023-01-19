Актер из «13 друзей Оушена» пропал в горах

Телеканал KABC со ссылкой на власти Калифорнии передает информацию об исчезновении 65-летнего актера Джулиана Сэндса. Оказалось, что о его пропаже стало известно еще на прошлой неделе после сообщения от его жены. Сэндс путешествовал в компании еще одного человека в районе Маунт-Балди. «Насколько я понимаю, в тот день он ушел в поход, а когда не вернулся, его семья заявила о его пропаже», — прокомментировал ситуацию член поискового отряда.