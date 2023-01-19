Актер из «13 друзей Оушена» пропал в горах

Телеканал KABC со ссылкой на власти Калифорнии передает информацию об исчезновении 65-летнего актера Джулиана Сэндса. Оказалось, что о его пропаже стало известно еще на прошлой неделе после сообщения от его жены. Сэндс путешествовал в компании еще одного человека в районе Маунт-Балди. «Насколько я понимаю, в тот день он ушел в поход, а когда не вернулся, его семья заявила о его пропаже», — прокомментировал ситуацию член поискового отряда.
По данным департамента местного округа, поиски без вести пропавших затруднены суровой погодой в горах и невозможностью использовать воздушные ресурсы. На сегодняшний день об актере и его напарнике ничего не известно уже больше шести суток.
Джулиан Сэндс наиболее известен своими ролями в популярных фильмах 1990-х («Чернокнижник», «Комната с видом» и «Покидая Лас-Вегас»), а также участием в более свежей картине «Тринадцать друзей Оушена» и англоязычной версии «Девушки с татуировкой дракона».