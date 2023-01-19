Хопкинс исполнит роль римского императора в гладиаторском сериале

Актёра утвердили на роль римского императора Веспасиана в сериале Those About to Die. Постановщиком шоу назначили режиссёра Роланда Эммериха.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Издание Variety пишет, что Энтони Хопкинс сыграет в сериале, действие в котором развернётся во время гладиаторских состязаний. В шоу расскажут о драматических историях жизни персонажей из разных слоёв римского общества.

Энтони Хопкинс в роли Веспасиана будет бороться за положение в империи. Он попробует вытеснить своих наследников на трон.

Съёмки сериала стартуют в марте 2023 года. Они будут проводиться на римской студии Cinecitta Studios.

Сценарий для шоу написал Роберт Родат, за основу была взята одноимённая книга Дэниэла Мэнникса.