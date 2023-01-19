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1 час назад

Энтони Хопкинс исполнит роль римского императора в гладиаторском сериале Роланда Эммериха

runews24.ru

Актёра утвердили на роль римского императора Веспасиана в сериале Those About to Die. Постановщиком шоу назначили режиссёра Роланда Эммериха.

Хопкинс исполнит роль римского императора в гладиаторском сериале
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание Variety пишет, что Энтони Хопкинс сыграет в сериале, действие в котором развернётся во время гладиаторских состязаний. В шоу расскажут о драматических историях жизни персонажей из разных слоёв римского общества.

Энтони Хопкинс в роли Веспасиана будет бороться за положение в империи. Он попробует вытеснить своих наследников на трон.

Съёмки сериала стартуют в марте 2023 года. Они будут проводиться на римской студии Cinecitta Studios.

Сценарий для шоу написал Роберт Родат, за основу была взята одноимённая книга Дэниэла Мэнникса.

Отметим, что 31 декабря Энтони Хопкинс отметил своё 85-летие. За свою карьеру он снялся в 140 проектах не только кино, но и телевидения.

Актеры,Роберт Родат,Энтони Хопкинс,
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