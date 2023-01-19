Стычкин признался в алкоголизме

Актер Евгений Стычкин сделал неожиданное заявление на премьере сериала «Фандорин. Азазель». Он признался в алкоголизме.

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Актер, несмотря на свой возраст, прекрасно выглядит. Репортеры, посетившие премьерный показ, поинтересовались, в чем секрет. Стычкин не стал скрывать и шутливо ответил.

«Это и постоянное занятие спортом, и алкоголизм. Он мне очень помогает! Ведь если много выпивать, диета формируется сама собой», — заявил актер, посмеявшись.

По словам звезды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», разный алкоголь нужно закусывать определенной едой. Например, водка требует селедки и жареной картошки, а пиво — ребрышек, заявил Стычкин в разговоре с «Московским комсомольцем».