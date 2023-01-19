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4 часа назад

Джеймс Ганн хочет работать с актёрами «Стражей Галактики» и после выхода третьей части

Чемпионат.com

Несмотря на то что третья часть «Стражей Галактики» станет заключительной для текущего состава команды, Джеймс Ганн не собирается прощаться с самими актёрами. Режиссёр хочет и дальше работать с ними, только в других проектах.

Джеймс Ганн хочет продолжить работу с актерами «Стражей Галактики»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом известный режиссёр рассказал в интервью Empire. По его словам, каждый из актёрского состава очень близок ему.

Этот актёрский состав близок мне, как семья. Я не могу передать вам, насколько я близок с Крисом Праттом, Помой Клементьефф, Дейвом Батистой, Зои Салданой и Карен Гиллан. Я уверен, что буду снова работать с этими людьми. Вероятно, для других проектов.

«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая 2023 года. После этого фильма привычный состав команды изменится навсегда. Кто в нём останется, неизвестно.

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