Джеймс Ганн хочет продолжить работу с актерами «Стражей Галактики»

Несмотря на то что третья часть «Стражей Галактики» станет заключительной для текущего состава команды, Джеймс Ганн не собирается прощаться с самими актёрами. Режиссёр хочет и дальше работать с ними, только в других проектах.

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Об этом известный режиссёр рассказал в интервью Empire. По его словам, каждый из актёрского состава очень близок ему.

Этот актёрский состав близок мне, как семья. Я не могу передать вам, насколько я близок с Крисом Праттом, Помой Клементьефф, Дейвом Батистой, Зои Салданой и Карен Гиллан. Я уверен, что буду снова работать с этими людьми. Вероятно, для других проектов.