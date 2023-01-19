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3 часа назад

Умер режиссер Николай Досталь

Мослентаиещё 6

Известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Российской Федерации Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Об этом в четверг, 19 января, ТАСС сообщили в руководстве Союза кинематографистов России.

Умер режиссер Николай Досталь
Фото: МослентаМослента

«Николай Николаевич скончался в среду, 18 января, в 18:10, об этом нам сообщил его брат», — сказал собеседник агентства. На данный момент причины смерти неизвестны. Решается вопрос о месте и дате прощания, сообщили журналисты.

Досталь был режиссером известных фильмов и сериалов, таких как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие небесное», «Гражданин начальник» и «Штрафбат».

Ранее стало известно о смерти известного писателя, драматурга и сценариста Алексея Слаповского. Он умер в Москве в возрасте 65 лет.

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