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2 часа назад

Звезда «Игры престолов» сыграет вождя злых на'ви в «Аватаре 3»

Чемпионат.com

Недавно продюсер Джон Ландау, работавший над «Аватаром» и «Аватаром 2», в интервью изданию Empire рассказал о том, что звезда «Игры престолов» Уна Чаплин, появившаяся в «Пути воды» в роли Варанг, сыграет в третьей части.

Звезда «Игры престолов» сыграет вождя злых на'ви в «Аватаре 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ей достанется роль вождя огненного племени на'ви, которое будет более агрессивным и злым, чем известные нам племена. Судя по всему, Чаплин сыграет антагониста, который будет противостоять главным героям. Помимо огненного племени, представят ещё одно.

Выход «Аватара 3» ожидается 20 декабря 2024 года. Тем временем «Аватар 2» уже перегнал «Человека-паука: Нет пути домой» и занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.

«Аватар: Путь воды» можно посмотреть и в кинотеатрах России.

Актеры,Аватар,Игра престолов,
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