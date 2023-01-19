Звезда «Игры престолов» сыграет вождя злых на'ви в «Аватаре 3»

Недавно продюсер Джон Ландау, работавший над «Аватаром» и «Аватаром 2», в интервью изданию Empire рассказал о том, что звезда «Игры престолов» Уна Чаплин, появившаяся в «Пути воды» в роли Варанг, сыграет в третьей части.

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Ей достанется роль вождя огненного племени на'ви, которое будет более агрессивным и злым, чем известные нам племена. Судя по всему, Чаплин сыграет антагониста, который будет противостоять главным героям. Помимо огненного племени, представят ещё одно.

Выход «Аватара 3» ожидается 20 декабря 2024 года. Тем временем «Аватар 2» уже перегнал «Человека-паука: Нет пути домой» и занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.