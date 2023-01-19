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1 час назад

Внучка Чарли Чаплина сыграет злодейку в третьей части "Аватара"

Газета.Ru

Продюсер фильма «Аватар: Путь воды» Джон Ландау в интервью Screen Rant заявил, что внучка Чарли Чаплина сыграет злодейку в третьей части франшизы Джеймса Кэмерона.

Внучка Чаплина сыграет злодейку в третьей части "Аватара"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Героиню Уны Чаплин будут звать Варанг, она играет главу племени Огня среди коренных народов планеты Пандоры На'ви. Ландау уточнил, что этот персонаж будет более отрицательной фигурой, чем другие представители племени аборигенов.

«Есть хорошие люди, и есть плохие люди, то же самое справедливо и для На`ви. Но ведь люди не считают себя плохими. Какова первопричина их трансформации в то, что мы воспринимаем как плохое?» — отметил продюсер.

Ранее Джеймс Кэмерон назвал причину не смотреть «Аватар 2» с телефона.

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