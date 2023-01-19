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58 минут назад

Марго Робби рассказала о хитрости для съемок постельных сцен с ДиКаприо

Мира Маркина

Австралийская актриса Марго Робби стала гостьей в подкаст-студии Nova. Звезда голливудских фильмов раскрыла правду о съемочном процессе интимных сцен в драме «Волк с Уолл-Стрит» (2013).

Актриса раскрыла хитрость на съемках постельных сцен с ДиКаприо
Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Кстати в карьере актрисы «Волк с Уолл-Стрит» был первым большим фильмом, который принес ей мировую славу. По сюжету фильма партнером Марго Робби стал известный голливудский красавчик Леонардо ДиКаприо. Девушка призналась, что съемки постельных сцен для этого фильма навсегда изменили ее отношение к ним: Робби перестала их бояться.

Марго Робби раскрыла секрет слез на съемках

И дело было не только в бережном отношении ДиКаприо к экранной партнерше.

«У них (съемочной группы – прим. ред.) были штуки, которые называют меркинами, что-то вроде парика для гениталий. На съемках "Волка с Уолл-стрит" была целая комната с меркинами», — рассказала актриса.

Ранее мы писали о смертельных травмах на съемках комедии «Один дома».

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