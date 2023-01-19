Актриса раскрыла хитрость на съемках постельных сцен с ДиКаприо

Австралийская актриса Марго Робби стала гостьей в подкаст-студии Nova. Звезда голливудских фильмов раскрыла правду о съемочном процессе интимных сцен в драме «Волк с Уолл-Стрит» (2013).
Кстати в карьере актрисы «Волк с Уолл-Стрит» был первым большим фильмом, который принес ей мировую славу. По сюжету фильма партнером Марго Робби стал известный голливудский красавчик Леонардо ДиКаприо. Девушка призналась, что съемки постельных сцен для этого фильма навсегда изменили ее отношение к ним: Робби перестала их бояться.
И дело было не только в бережном отношении ДиКаприо к экранной партнерше.
«У них (съемочной группы – прим. ред.) были штуки, которые называют меркинами, что-то вроде парика для гениталий. На съемках "Волка с Уолл-стрит" была целая комната с меркинами», — рассказала актриса.
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