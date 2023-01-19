Народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на проблемы со здоровьем. 88-летний актер признался, что живет на уколах и может пропустить предстоящий спектакль из-за ухудшения самочувствия.
«Чувствую себя плохо потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — заявил Басилашвили Пятому каналу.
При этом актер настроен на скорое выздоровление. В ближайшее время он должен появиться на сцене в спектакле «Лето одного года». Билеты на постановку, которая состоится 24 января, уже распроданы.
Басилашвили известен зрителями яркими ролями в советских фильмах «Служебный роман» и «Осенний марафон». Также он снялся в роли Воланда в знаменитом сериале «Мастер и Маргарита».