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1 час назад

Умер юный актер Арсен Суховский

Газета.Ruиещё 1

Умер актер Арсен Суховский. Об этом сообщила его приемная мать, генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева. Причина смерти неизвестна. Прощание с артистом прошло 19 января в Краснодаре.

Умер юный актер Арсен Суховский
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Приемная мать рассказала, что всегда пыталась уберечь мальчика от различных невзгод и очень сильно его любила. Она заявила, что Суховский был достойным человеком.

"Твой разговор 31 декабря запомню навсегда, ты довел меня до слез, ты был чересчур серьезным, как никогда… Я скорблю и плачу душой", - заявила Медведева.

Суховский начал свою карьеру в 2013 году. Он снялся в двух фильмах: "Ладога" и "Недетский дом".

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