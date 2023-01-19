Умер юный актер Арсен Суховский

Умер актер Арсен Суховский. Об этом сообщила его приемная мать, генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева. Причина смерти неизвестна. Прощание с артистом прошло 19 января в Краснодаре.
Приемная мать рассказала, что всегда пыталась уберечь мальчика от различных невзгод и очень сильно его любила. Она заявила, что Суховский был достойным человеком.
"Твой разговор 31 декабря запомню навсегда, ты довел меня до слез, ты был чересчур серьезным, как никогда… Я скорблю и плачу душой", - заявила Медведева.
Суховский начал свою карьеру в 2013 году. Он снялся в двух фильмах: "Ладога" и "Недетский дом".