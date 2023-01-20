Актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве

Американский актер Алек Болдуин не признал вину в убийстве женщины-оператора на съемочной площадке.
Сообщается, что актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина".
– Мы будем бороться с обвинениями, и мы победим, – цитирует Inforeactor.ru слова адвоката артиста.
Напомним, что окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о том, что актеру Алеку Болдуину до конца месяца должны предъявить обвинения в непредумышленном убийстве женщины-оператора.