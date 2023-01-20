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17 минут назад

Актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве женщины-оператора

Vse42.ruиещё 6

Американский актер Алек Болдуин не признал вину в убийстве женщины-оператора на съемочной площадке.

Актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Сообщается, что актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

– Мы будем бороться с обвинениями, и мы победим, – цитирует Inforeactor.ru слова адвоката артиста.

Напомним, что окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о том, что актеру Алеку Болдуину до конца месяца должны предъявить обвинения в непредумышленном убийстве женщины-оператора.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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