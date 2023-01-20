Стычкин рассказал о планах заняться режиссурой

«Я, пожалуй, ещё в процессе осознания: режиссёр ли я? Пока больше хочу быть актёром, потому что это веселее и проще. Просто понимаю, что как режиссёр могу делать одну картину в год, чтобы себя не выхолостить. А как артист могу очень много работать, поэтому с радостью продолжаю сниматься. Но весьма вероятно, что в конце концов режиссура перевесит», — рассказал Стычкин.