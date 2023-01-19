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2 часа назад

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

Мария Иглина

Американскому актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщила окружной прокурор в американском штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.

Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Актеру и продюсеру Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — цитирует заявление прокурора РИА Новости.

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Напомним, что инцидент с актером произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор кинокартины Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Ранее звезду сериала "Уэнсдэй" обвинили в изнасиловании.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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