Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве

"Актеру и продюсеру Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — цитирует заявление прокурора РИА Новости.