Американскому актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщила окружной прокурор в американском штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.
"Актеру и продюсеру Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", — цитирует заявление прокурора РИА Новости.
Напомним, что инцидент с актером произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор кинокартины Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.