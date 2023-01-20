"Чувствую себя плохо": болезнь мешает работать Басилашвили

"Чувствую себя плохо потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов", - рассказал Басилашвили в комментарии Пятому каналу.

Он добавил, что собирается вылечиться и прийти в себя, так как ему нужно выйти на сцену в постановке "Лета одного года" уже 24 января. Все билеты на спектакль распроданы.