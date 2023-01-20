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2 часа назад

"Чувствую себя плохо": болезнь мешает работать 88-летнему Олегу Басилашвили

Российская Газета

88-летний народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на плохое самочувствие, которое мешает ему работать.

"Чувствую себя плохо": болезнь мешает работать Басилашвили
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Чувствую себя плохо потому что я болею. Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов", - рассказал Басилашвили в комментарии Пятому каналу.

Он добавил, что собирается вылечиться и прийти в себя, так как ему нужно выйти на сцену в постановке "Лета одного года" уже 24 января. Все билеты на спектакль распроданы.

Отмечается, что Басилашвили дважды переболел коронавирусом.

Актеры,Олег Басилашвили,
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