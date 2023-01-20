Хелена Бонэм Картер высказалась о киноиндустрии

Актриса Хелена Бонэм Картер назвала киноиндустрию "эйджистской" по отношению к женщинам. Об этом сообщает Daily Mail.
56-летняя Хелена Бонэм Картер стала гостьей шоу Грэма Нортона. В интервью актриса заявила, что в Голливуде "стало лучше с точки зрения мужчин, принимающих решения".
"У нас есть много женщин-продюсеров, становится больше женщин, принимающих решения, но я думаю, что в киноиндустрии все еще присутствует "эйджизм" и женщины страдают от этого", — высказалась она.
В апреле прошлого года стало известно о том, что Хелена Бонэм Картер сыграет в сериале Netflix о животных "Wild Babies" ("Дикие детеныши").