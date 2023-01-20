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24 минуты назад

Хелена Бонэм Картер высказалась о киноиндустрии

Газета.Ru

Актриса Хелена Бонэм Картер назвала киноиндустрию "эйджистской" по отношению к женщинам. Об этом сообщает Daily Mail.

Хелена Бонэм Картер высказалась о киноиндустрии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя Хелена Бонэм Картер стала гостьей шоу Грэма Нортона. В интервью актриса заявила, что в Голливуде "стало лучше с точки зрения мужчин, принимающих решения".

"У нас есть много женщин-продюсеров, становится больше женщин, принимающих решения, но я думаю, что в киноиндустрии все еще присутствует "эйджизм" и женщины страдают от этого", — высказалась она.

В апреле прошлого года стало известно о том, что Хелена Бонэм Картер сыграет в сериале Netflix о животных "Wild Babies" ("Дикие детеныши").

Актеры,Хелена Картер,Грэм Нортон,
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