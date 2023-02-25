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2 часа назад

Как Энн Хэттуэй пришлось измениться для роли в "Дьявол носит Prada"

Мира Маркина

В "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй предстояло сыграть героиню, которая вращается в модных кругах. Параметры её фигуры должны были соответствовать модельным критериям, но Хэтэуэй сказали не похудеть, а поправиться на 4,5 килограмма. Как она рассказала журналу People, то было непросто: актриса каждый день ела пиццу и мороженое, а также пила пиво.

Как Энн Хэттуэй пришлось измениться для роли в "Дьявол носит Prada"
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

В “Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй предстояло сыграть героиню, которая вращается в модных кругах. Параметры её фигуры должны были соответствовать модельным критериям, но Хэтэуэй сказали не похудеть, а поправиться на 4,5 килограмма. Как она рассказала журналу People, это было непросто: актриса каждый день ела пиццу и мороженое, а также пила пиво.

Продюсеры считали, что такие изменения во внешности необходимы, но когда дизайнер костюмов Патрисия Филд встретилась с Энн Хэтэуэй на примерке, сказала:

"Это не сработает. Вы должны соответствовать моде. Похудейте на 10 фунтов (4,5 килограмма)".

В итоге Энн Хэтэуэй потребовалось около месяца, чтобы набрать 4,5 килограмма, а затем два месяца она соблюдала диету чтобы их сбросить.

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Впрочем, получить роль Энди в "Дьявол носит Prada" Энн тоже было нелегко. Она оставила на столе вице-президента студии "20 век Fox" Карле Хакен записку: "Найми меня". Метод сработал, и Хакен организовала встречу Хэтэуэй с режиссёром фильма Дэвидом Франкелом.

"Мне не пришлось проходить прослушивание, — вспоминает Хэтэуэй. — Но мне нужно было запастись терпением. В списке претендентов на главную роль моё имя не значилось даже в первой пятёрке, но я верила, что роль достанется именно мне".

Как сообщает издание Variety, изначально студия "20 век Fox" хотела, чтобы роль Энди сыграла канадская актриса Рэйчел Макадамс. Она несколько раз отклоняла предложение продюсеров, говоря, что должна по-настоящему загореться сценарием, а сниматься "для галочки" не будет.

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