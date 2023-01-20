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26 минут назад

Роберт Паттинсон рассказал о коварных стандартах мужского тела и изнуряющих диетах

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Роберт Паттинсон решил поговорить о давлении, которое испытывают мужчины, чтобы выглядеть подобающим образом. Актёр признался, что он перепробовал практически все причуды, которые только можно придумать, ведь ему нужно оставаться в форме, пригодной для съёмок.

Роберт Паттинсон рассказал о коварных стандартах мужского тела
Фото: MainstyleMainstyle

В недавнем интервью он поговорил о том, что в Голливуде все ждут, что ты будешь выглядеть определённым образом, и поэтому он пошёл на некоторые «дикие» меры, чтобы достичь идеала.

Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» отметил, что у него не было никаких проблем с собственным восприятием тела. Тем не менее, он признал, что ожидания порой безумны, даже если вы просто следите за потреблением калорий, это вызывает необычайное привыкание и вы не осознаете, насколько это коварно, пока не станет слишком поздно.

«Однажды я две недели не ел ничего, кроме картофеля, в качестве детоксикации. Просто вареный картофель и гималайская розовая соль. Очевидно, это очищение... вы определённо теряете вес. Я перепробовал практически все причуды, которые только можно придумать, но не на постоянной основе. Однажды я пытался перейти на кето. Я подумал: "О, есть такая диета, при которой ты постоянно ешь бутерброды и сыр?". Но я не знал, что нельзя пить пиво, так как это полностью уничтожает цель», — с улыбкой рассказал актёр.

Роберт также сказал, что не желает обсуждать свои тренировки для фильмов, сказав, что «довольно неловко отвечать на вопросы о своих тренировках, потому что всегда найдется парень, который в лучшей форме, чем ты». Паттинсон также рассказал о своём предстоящем проекте — ленте от режиссёра Пон Чжун Хо «Микки 17», который будет выпущен в прокат компанией Warner Bros. уже 29 марта 2024 года.

«Фильм такой сумасшедший, это совершенно другой стиль работы», — сказал он изданию.

«Микки 17» станет первым фильмом режиссёра после «Паразитов» 2019 года, который получил «Оскар» за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

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