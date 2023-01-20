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1 час назад

Как знаменитости справляются с алкоголизмом

Нижегородская правда

На днях Никита Ефремов признался журналистам, что в своё время имел серьёзные проблемы с алкоголем. После того, как он это осознал, бороться с недугом стало проще.

Как российские актеры справляются с алкоголизмом
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

«К сожалению, алкоголизм в России – большая беда, и о ней надо говорить открыто», – заявил наследник громкой фамилии.

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Надо признать, что с этой бедой сталкивались многие знаменитые актёры. Одни сумели с ней справиться, другие из-за неё лишились карьеры, а некоторые – даже жизни. Кто же из звёзд страдал от пристрастия к зелёному змию? И кому их них удалось побороть недуг?

Смертельный номер

В семье Ефремовых отношения с алкоголем, как известно, всегда были сложные. Так, знаменитый дед Никиты – великий актёр и основатель театра «Современник» Олег Ефремов частенько срывался и уходил в запои. Пагубное пристрастие, как и талант, унаследовал от отца и Михаил Ефремов.

Его четвёртая жена Софья как могла боролась с пьянством мужа и даже находила для него врача. Но надолго Ефремова не хватало. Тем более что вокруг всегда была масса желающих с ним выпить. Закончилось всё крайне плачевно. Сев пьяным за руль, Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП, лишившее курьера Сергея Захарова жизни, а самого актёра – свободы. Суд приговорил его к 8 годам колонии.

Многие тогда сравнивали ситуацию Ефремова с историей Владислава Галкина. Успешный и востребованный актёр очень рано подружился с бутылкой. Как сетовала его последняя жена Дарья Михайлова, съёмки и попойки стали образом жизни её знаменитого мужа. Это стало причиной его проблем в семейной жизни, это и привело его на скамью подсудимых. Летом 2009 года он после отмечания окончания съёмок в сериале «Котовский» устроил стрельбу в одном из столичных баров и ударил милиционера. Знаменитому актёру грозило до 10 лет тюрьмы. Из-за этого режиссёры и продюсеры бросились спешно заменять его в планируемых проектах. В итоге привыкший к постоянной востребованности актёр остался практически без работы. Это окончательно его доконало. После очередного запоя он угодил в больницу с острым приступом панкреатита. Врачи категорически запретили ему пить. Но остановить Галкина уже было невозможно. Он умер в одиночестве в своей квартире. На столе стояла недопитая бутылка коньяка.

Тяга к алкоголю стоила жизни и другому прекрасному актёру – Андрею Панину. Поводом служила неудовлетворённость от работы – режиссёры часто тиражировали панинские образы, не давая ему сыграть что-то новое. Да и нагрузки на съёмочных площадках были нешуточные. А Панин, ко всему прочему, был склонен ещё и к депрессиям.

Из-за этой пагубной страсти он в последнее время жил отдельно от семьи. Тело замечательного актёра было найдено в квартире. В крови погибшего Андрея Панина было обнаружено 1,8 промилле алкоголя – примерно 300 граммов выпитой водки. По предварительным данным, он ударился головой о крышку унитаза…

Из-за пристрастия к выпивке рано ушёл из жизни и Юрий Богатырёв. Он очень мучился от своей нетрадиционной ориентации, испытывая из-за этого чувство вины. Боль от непохожести на других и вынужденного одиночества он заглушал выпивкой.

Пьяный бунт

Большинству же звёзд алкоголь стоил пусть и не жизни, но карьеры. Так, например, Валерий Николаев из некогда успешного актёра превратился в запойную личность с набором уголовных и психических проблем. Сначала он в пьяном виде на своей «Субару» сбил 54-летнюю женщину, переходившую улицу. После чего сразу скрылся с места аварии, а затем подрался с задерживавшими его полицейскими. В прошлом году он вновь был задержан за пьяное вождение, да ещё и без прав. Из спецприёмника с диагнозом «биполярное расстройство» Валерия Николаева увезли в психиатрическую клинику.

О пагубных пристрастиях Марата Башарова стало известно после того, как он в пьяном виде сломал нос своей второй жене Екатерине Архаровой. Говорили, что именно из-за этого от Башарова и ушла Татьяна Навка, на которую тот позволил себе поднять руку. Это стало причиной развода Башарова и с третьей женой, Елизаветой Шевырковой, которую он в пьяном виде регулярно избивал.

После того, как всё это стало достоянием общественности, продюсеры начали отказываться от услуг оскандалившегося актёра. В прошлом году Марата Башарова со скандалом уволили из театра «Школа современной пьесы». По словам тогдашнего худрука театра Иосифа Райхельгауза, почти каждый месяц уходивший в запой актёр не приехал на гастроли на Кипр.Правда, недавно Марат Башаров сыграл в премьере МХАТа имени Горького и даже принял участие в «Ледниковом периоде». Так что, возможно, актёр сумел взяться за ум.

Тем более, что примеров, когда знаменитостям это удавалось, немало. Трезвый взгляд Анатолий Папанов после смерти мамы дал зарок и с тех пор действительно не пил. Даже на банкетах. После многих лет возлияний накрепко «завязал» телеведущий Юрий Николаев, который, по его словам, «уже выпил за себя и за того парня».

Виктор Сухоруков из-за постоянного пьянства не задерживался ни в одном театре. Приходилось работать грузчиком, посудомойщиком, хлеборезом. Он собирал окурки и сдавал бутылки. Как вспоминал Сухоруков, он «почувствовал дно своей вселенной». Однажды актёр увидел себя за стеклом, по другую сторону которого был остальной мир, благополучно живущий без него.

«И я возмутился: «Как же так! Я здесь, суки вы окаянные! Я учился, служил, радовался, пил. И теперь вы без меня?» Рано, сказал я им, вы меня хороните. Я ещё приду, я подымусь!» – делился с нами сам Виктор Сухоруков.

Путь назад занял около четырёх лет. Поначалу актёру с сомнительной славой сильно пьющего предлагали лишь крохотные эпизодики в массовках. Но потом Юрий Мамин пригласил его на главную роль в свой фильм «Бакенбарды». После чего и началось восхождение Виктора Сухорукова.

Дмитрий Харатьян одно время из-за постоянных запоев даже не мог сниматься. Однажды он пришёл на спектакль в таком подпитии, что не смог выйти на сцену. Жене «гардемарина» пришлось приложить немало усилий – она даже уговорила звёздного мужа лечь в наркологическую клинику.

«Что же касается того, что моя жена вытаскивает меня из запоев… Были такие ситуации, к сожалению, публичные, – делился сам Дмитрий Харатьян около 20 лет назад. – Но сейчас проблема алкоголя уже не стоит для меня так остро».

Ларисе Гузеевой справиться с алкоголизмом помогло кодирование. Её проблемы со спиртным продолжались на протяжении семи лет.Михаил Боярский задумался о трезвом образе жизни после того, как у него обнаружился целый букет болезней. Как признавался в своё время сам актёр, смотреть на жизнь через бокал игристого вина – гораздо веселее.

«По крайней мере, самое высокое наслаждение в жизни для меня – это постоянное нахождение в кураже, – признавался Михаил Боярский. – Когда выпиваешь, где хочешь и с кем захочешь – в поезде, самолёте, в любую минуту».

В итоге Боярский загубил поджелудочную железу и заработал сахарный диабет. Но сегодня д’Артаньян нашего экрана подобных излишеств себе не позволяет.

На грани жизни и смерти в своё время оказался Александр Розенбаум. В Австралии, во время бурного банкета, сердце артиста остановилось на семь минут. После этого случая Розенбаум бросил пить.

…По словам самого Никиты Ефремова, справиться с алкоголизмом он смог благодаря помощи специалистов. И сегодня ему не стыдно за тот период своего жизненного пути.

Ранее сайт Pravda-nn.ru опубликовал советы нарколога, который считает, что «во время застолья тосты не должны следовать один за другим».

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