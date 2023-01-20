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43 минуты назад

Умер актер Герман Куссенс

Российская Газета

На 80-м году жизни скончался Герман Куссенс, бельгийский актер кино, театра и ТВ и театральный режиссер. По сообщениям национальных СМИ, причиной стала продолжительная болезнь.

Умер актер Герман Куссенс
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Куссенс родился 22 августа 1943 года в Алсте. Сниматься начал в 70-е: "Агаменон", "Бобровая шуба", "Менуэт", "Отец", "Патруль 101", "Полина и Полета", другие фильмы и сериалы.

Куссенс и его жена, актриса Лив Мутхамер, были неотъемлемой частью расцвета в 70-90-х годах Nederlands Toneel Gent, городского театра в Генте, созданного как международная труппа в середине 60-х.

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