Умер актер Герман Куссенс

На 80-м году жизни скончался Герман Куссенс, бельгийский актер кино, театра и ТВ и театральный режиссер. По сообщениям национальных СМИ, причиной стала продолжительная болезнь.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Куссенс родился 22 августа 1943 года в Алсте. Сниматься начал в 70-е: "Агаменон", "Бобровая шуба", "Менуэт", "Отец", "Патруль 101", "Полина и Полета", другие фильмы и сериалы.