Дженнифер Кулидж и ее «маленькие» роли

Посмотрим на профессиональный путь 61-летней звезды «Белого лотоса» и знаменитой матери Стифлера из «Американского пирога».

Фото: Inc-News Inc-News

Получая премию «Золотой глобус» 10-го января, Дженнифер Кулидж поблагодарила «некоторых людей в этом зале… за то, что помогли мне продержаться, знаете ли, 20 лет на этих маленьких ролях».

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Несмотря на то, что её карьера в последнее время была далеко немаленькой, благодаря «золотой» роли в «Лотосе» и прорыву в «Наблюдателе», которым предшествовали незабываемые моменты в «Блондинке в законе», «Американском пироге» и фильмах Кристофера Геста, Кулидж всегда удавалось не разочаровывать публику и получать предложения сниматься.

«Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», 1999

Первым «видимым» появлением на киноэкране после эпизодов и массовок стал для неё второй фильм про Остина Пауэрса. 38-летняя Кулидж предстала в образе футбольной болельщицы.

«Американский пирог», 1999

Со временем роль матери Стифлера стала культовой, катапультировав Кулидж в стратосферу поп-культуры.

«Я сыграла много милф (зрелая женщина, привлекающая молодых мужчин) и поимела много романов после «Американского пирога». Поэтому в съёмках этого фильма для меня было много преимуществ», - рассказала она в 2022-м в беседе с Variety.

В своей речи на «Глобусе» она добавила: «Я буду «доить» его («Американский пирог») до смерти. Собираюсь сняться в шестом и седьмом фильмах, сколько бы они не захотели (режиссёры, братья Вайц)». К этому дню вышло четыре фильма популярной молодёжной франшизы.

«Блондинка в законе», 2001

Именно по роли застенчивой маникюрши Полетт Кулидж известна многим кинозрителям. В беседе с Арианой Гранде для EW актриса назвала участие в комедийном хите «подарком от Господа» и поблагодарила Риз Уизерспун в речи на «Золотом глобусе» 2023-го года. В 2003-м она воспроизвела роль в «Блондинке в законе 2», а недавно намекнула, что третий фильм находится в разработке.

Сериал «Друзья», 2003

Как и у многих звёзд, у Кулидж случился эпизод в этом популярном проекте - она сыграла бывшую приятельницу Моники и Фиби. В беседе с BuzzFeed 2019-го года Дженнифер назвала актёрский состав «Друзей» «милым и дружелюбным», но также признала, что была «очень напугана, потому что все коллеги оказались очень привлекательными и были явно на своём месте».

Сериал «Секс в большом городе», 2003

Актриса сделала сюжетную линию в одном из эпизодов весьма запоминающейся, сыграв дизайнера сумочек Викторию - старую подругу Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды.

«История Золушки», 2004

Актриса присоединилась к Хилари Дафф и Чаду Майклу Мюррею в этом подростковом пересказе «Золушки», исполнив роль злой мачехи Фионы. Роль принесла ей единственную награду Teen Choice Award за лучшее изображение кинозлодейки.

Сериал «Втайне от родителей», 2008

Кулидж в общей сложности появилась в более 30-и эпизодах в период с 2008 по 2012 гг., выступив в роли женщины лёгкого поведения по имени Бетти, которая, наконец, вышла замуж (и развелась) за отца Бена – Лео.

Сериал «Две девицы на мели», 2012

Дженнифер присоединилась к ситкому CBS во втором сезоне как соседка Макс и Кэролайн - Софи Качински. По данным Deadline, эта роль была написана специально для неё. Она появилась в 124-и эпизодах шоу, завершившегося в 2017-м году.

«Остинленд», 2013

В этой полюбившейся кинокритикам картине о женщине, одержимой Джейн Остин (Керри Рассел), Кулидж продемонстрировала «бурный» перформанс. Как писала IndieWire, Дженнифер показала высший пилотаж в импровизации.

Сериал «Хор», 2015

В последнем сезоне Кулидж всходит на сцену в роли матери Бриттани (Хизер Моррис) – Уитни С. Пирс. Её партнёром выступил Кен Жонг, сыгравший отца героини. В беседе с Hollywood Life актёр Билли Льюис мл. рассказал, что «наблюдать за ними двоими дорогого стоит. Это напоминало комедийный мастер-класс. То, как они придумывают новые реплики и постоянно смешат друг друга, это напоминает обнаружение золота».

«Девушка, подающая надежды», 2020

Кулидж сыграла маму Кэсси (Кэри Маллиган) в этом фильме, высоко оценённом критиками. «Верю, это был, действительно, смелый фильм», - сообщила Дженнифер журналу GQ.

«Это было с таким знанием дела рассказано, и я рада, что (Эмиральд Феннел) была режиссёром».

«Белый лотос», 2021

Кулидж приобрела новых фанатов с этим хитом HBO, в котором сыграла богатую женщину в бедственном положении Таню МакКуойд. За свою работу она получила телепремию «Эмми».

«Никто не ждал от «Белого лотоса» ничего подобного, правда. Думаю, (создатель) Майк Уайт – гений, но я не думала, что это будет таким невероятным… вы можете поймать эту волну и получить все эти возможности, которые продолжают появляться. Мой мозг отказывается это понимать», - поделилась она в интервью Los Angeles Times.

Хотя героиня Кулидж и погибает в этом сезоне, признание профессионализма актрисы достигло пиковых значений. Как уже было сказано, она получила «Золотой глобус», а также премию кинокритиков США, а также номинацию на премию Гильдии киноактёров США, вручение которой состоится 26-го февраля.

«Долгое время моя жизнь была в некотором роде плоской, поэтому происходящее выше всяких похвал, это кайф», - признала Дженнифер в интервью EW.

Сериал «Наблюдатель», 2022

Кулидж вернулась к взбалмошности в роли риелтора Карен Калхун в триллере, снятом Райаном Мерфи для Netflix. «Вы вроде как мечтаете играть таких людей, как Карен, потому что не очень весело играть кого-то очень послушного и обычного», - рассказала актриса журналистам.

«Она знает, чего хочет, и чрезвычайно амбициозна. Думаю, когда люди становятся амбициозными, иногда что-то может просто пойти не так, как ты хочешь, и всё, действительно, может выйти из-под контроля».

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