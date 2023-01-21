Джейсон Момоа намекнул, чем займется после "Аквамена"

Джейсон Момоа дал понять, что после завершения франшизы об "Аквамене" он может сыграть других супергероев DC, сообщает Variety.
Актер заявил, что он навсегда останется Акваменом, а после закрытия проекта DC у него будет много возможностей сыграть других известных героев комиксов.
Свою уверенность Момоа основывает на личном разговоре с руководством студии Warner Bros.
"Мы с ними на связи, и я знаю, что они очень довольны тем, что я делаю, и тем, как развивается моя карьера. Так что какие бы франшизы ни закрывались, на их смену придут новые, не менее успешные", — высказался Момоа.
Недавно стало известно, что Джейсон Момоа снимется в криминальной комедии "Каникулы киллеров". Режиссер и глава DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал слухи об отмене "Человека из стали 2" и продолжения "Аквамена".