Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Джейсон Момоа намекнул, что после завершения "Аквамена" может сыграть других супергероев DC

Газета.Ru

Джейсон Момоа дал понять, что после завершения франшизы об "Аквамене" он может сыграть других супергероев DC, сообщает Variety.

Джейсон Момоа намекнул, чем займется после "Аквамена"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер заявил, что он навсегда останется Акваменом, а после закрытия проекта DC у него будет много возможностей сыграть других известных героев комиксов.

Свою уверенность Момоа основывает на личном разговоре с руководством студии Warner Bros.

"Мы с ними на связи, и я знаю, что они очень довольны тем, что я делаю, и тем, как развивается моя карьера. Так что какие бы франшизы ни закрывались, на их смену придут новые, не менее успешные", — высказался Момоа.

Недавно стало известно, что Джейсон Момоа снимется в криминальной комедии "Каникулы киллеров". Режиссер и глава DC Studios Джеймс Ганн прокомментировал слухи об отмене "Человека из стали 2" и продолжения "Аквамена".

Актеры,Аквамен,Джеймс Ганн,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители