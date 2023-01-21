Умерла актриса Майя Менглет из "Дело было в Пенькове"

В Мельбурне скончалась Майя Георгиевна Менглет, советская и российская актриса театра и кино. Менглет - это Тоня Глечикова, главная женская роль, из "Дело было в Пенькове", Шура из "Матроса с "Кометы", Зоя в "Исправленному верить" и еще полтора десятка памятных образов. Последней экранной работой замечательной артистки на Родине стала Софа в сериале "На углу у Патриаших".

Фото: Российская Газета Российская Газета

О кончине "советской Софи Лорен" на 88-м году жизни сообщается в соцсети. Причина не называется.

Майя Менглет родилась 8 августа 1935 года в Москве в семье легендарного актера, народного артиста СССР Георгия Менглета. В 1953-м поступила в Школу-студию МХАТ. Более сорока лет играла в Театре имени Станиславского.

Экранный дебют - 1943 год, "Лермонтов" по сценарию Константина Паустовского. Далее - "Алёнка", "Юлька", "Места тут тихие", певица Зося в "Алло, Варшава!", журналистка Логинова в "Большом аттракционе" (роль была переозвучена Кларой Лучко), Нина Ивановна в сериале "Атланты и кариатиды".