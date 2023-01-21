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1 час назад

Умерла актриса Майя Менглет - Тоня из "Дело было в Пенькове"

Российская Газетаиещё 4

В Мельбурне скончалась Майя Георгиевна Менглет, советская и российская актриса театра и кино. Менглет - это Тоня Глечикова, главная женская роль, из "Дело было в Пенькове", Шура из "Матроса с "Кометы", Зоя в "Исправленному верить" и еще полтора десятка памятных образов. Последней экранной работой замечательной артистки на Родине стала Софа в сериале "На углу у Патриаших".

Умерла актриса Майя Менглет из "Дело было в Пенькове"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О кончине "советской Софи Лорен" на 88-м году жизни сообщается в соцсети. Причина не называется.

Майя Менглет родилась 8 августа 1935 года в Москве в семье легендарного актера, народного артиста СССР Георгия Менглета. В 1953-м поступила в Школу-студию МХАТ. Более сорока лет играла в Театре имени Станиславского.

Экранный дебют - 1943 год, "Лермонтов" по сценарию Константина Паустовского. Далее - "Алёнка", "Юлька", "Места тут тихие", певица Зося в "Алло, Варшава!", журналистка Логинова в "Большом аттракционе" (роль была переозвучена Кларой Лучко), Нина Ивановна в сериале "Атланты и кариатиды".

После смерти главного режиссера театра Виталия Ланского в 1997 году и тому сопутствовавших перемен, Менглет с супругом переехала к сыновьям в Австралию. В последние годы вместе с мужем играла в монреальском Русском драматическом театре, активно гастролируя по США и Канаде, работала в спектаклях русской антрепризы Михаила Козакова. При этом, несмотря на эмиграцию, Менглет и ее муж Леонид Сатановский оставались гражданами России и регулярно приезжали в Москву.

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