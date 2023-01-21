Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Джейсон Момоа о киновселенной DC: я всегда буду Акваменом

Чемпионат.com

Недавно актёр Джейсон Момоа встретился с новыми главами киновселенной DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, чтобы обсудить своё будущее в супергеройских лентах. Напомним — Джейсон в нескольких фильмах воплотил яркий образ Аквамена.

Джейсон Момоа о киновселенной DC: я всегда буду Акваменом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Джейсон напомнил о грядущей ленте «Аквамен и потерянное царство», которая должна выйти уже в этом году. Он с одним из своих партнёров написал первый вариант сценария. По его словам, сюжет сосредоточит внимание зрителей не на злодеях из других миров, а на проблемах, связанных с экологией и окружающей средой.

Это не пришельцы из далёкой галактики, прилетевшие нас уничтожить, и не злодей из других миров. Это мы разрушаем нашу планету. Мы должны собраться и спасти наш дом.

В заключение Момоа заявил, что он навсегда останется Акваменом. Актёр также отчасти подтвердил многие слухи, отметив, что, возможно, в киновселенной DC он будет играть не только повелителя воды, но и других героев.

Я всегда буду Акваменом. Никто не придёт и не возьмет на себя эту ответственность. Возможно, будут и другие персонажи. Я могу играть и другие роли. Я могу быть смешным, диким и очаровательным.

Тема изменения климата и других экологических проблем, унаследованная фильмами «Аквамен», напрямую связана со свежей документалкой Момоа Deep Rising. Актёр отметил, что он готов участвовать в большем количестве подобных лент.

Актеры,Аквамен,Джеймс Ганн,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители