Актер Павел Сердюк рассекретил гонорар за съемки в «Моей прекрасной няне»

Актер Павел Сердюк, получивший популярность благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», рассказал о гонорарах за съемки в проекте. Он дал понять, что выплаты были внушительными.

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Сердюк мог утереть нос не только сверстникам, но и многим взрослым. Артист приобретал то, что не могли купить другие люди.

«В 16 лет я купил квартиру в Подмосковье, дачу, машину», — поделился он в рамках YouTube-шоу «О жизни».

Актер подчеркнул, что на заре съемок в сериале ежедневно получал по 50 долларов. Однако это был не предел.