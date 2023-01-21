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2 часа назад

Актер Павел Сердюк рассекретил гонорар за съемки в «Моей прекрасной няне»

Слово и Дело

Актер Павел Сердюк, получивший популярность благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», рассказал о гонорарах за съемки в проекте. Он дал понять, что выплаты были внушительными.

Актер Павел Сердюк рассекретил гонорар за съемки в «Моей прекрасной няне»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сердюк мог утереть нос не только сверстникам, но и многим взрослым. Артист приобретал то, что не могли купить другие люди.

«В 16 лет я купил квартиру в Подмосковье, дачу, машину», — поделился он в рамках YouTube-шоу «О жизни».

Актер подчеркнул, что на заре съемок в сериале ежедневно получал по 50 долларов. Однако это был не предел.

Его гонорары стали увеличиваться с ростом популярности и востребованности. По словам артиста, позже выплаты достигли четырехзначных цифр.

Актеры,Павел Сердюк,
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