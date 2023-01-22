«Я буду играть Аквамена вечно»

Артист не собирается прощаться со своим любимым персонажем.

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В последнее время американские таблоиды начали пугать поклонников Аквамена слухами о том, что Джейсон Момоа может попрощаться с этой ролью в будущих проектах с участием данного персонажа.

Якобы сам артист не так давно говорил, что не хочет оставаться в памяти зрителей исключительно Акваменом, и он открыт для других предложений.

Такое заявление сочли желанием знаменитости отойти от культовой роли ради каких-то новых проектов.

Момоа отреагировал на эти слухи мгновенно. По словам актера, он не собирается расставаться с Акваменом ни сейчас, ни в перспективе.

Более того, недавно его переговоры с новыми руководителями вселенной DC в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана завершились уверениями последних в том, что замену артисту искать не будут, и в этой роли видят только его.