Артист не собирается прощаться со своим любимым персонажем.
В последнее время американские таблоиды начали пугать поклонников Аквамена слухами о том, что Джейсон Момоа может попрощаться с этой ролью в будущих проектах с участием данного персонажа.
Якобы сам артист не так давно говорил, что не хочет оставаться в памяти зрителей исключительно Акваменом, и он открыт для других предложений.
Такое заявление сочли желанием знаменитости отойти от культовой роли ради каких-то новых проектов.
Момоа отреагировал на эти слухи мгновенно. По словам актера, он не собирается расставаться с Акваменом ни сейчас, ни в перспективе.
Более того, недавно его переговоры с новыми руководителями вселенной DC в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана завершились уверениями последних в том, что замену артисту искать не будут, и в этой роли видят только его.
«Мы с моим персонажем настолько близки, что нет и мысли о расставании. Я буду играть Аквамена вечно», - заявил актер.