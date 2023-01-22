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1 час назад

Зендая подтвердила участие в третьей «Эйфории»

Inc-News

Съемки могут начаться уже в феврале.

Зендая подтвердила участие в третьей «Эйфории»
Фото: Inc-NewsInc-News

Американские инсайдеры сообщают оптимистичные новости для фанатов сериала «Эйфория».

Подготовка к производству третьего сезона проекта почти завершена, и съемочный процесс может стартовать уже в феврале.

Известно, что в центре сюжета будет страдающая от зависимости старшеклассница Ру, которую будет играть Зендая.

Артистка уже подтвердила в своих соцсетях, что продолжает свое участие в сериале «Эйфория», за который она ранее уже успела получить две премии «Эмми» и «Золотой глобус».

О сроках премьеры пока информации нет, но эксперты предполагают, что на экранах третья «Эйфория» появится не раньше 2024 года.

Актеры,Эйфория,
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