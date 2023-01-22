Зендая подтвердила участие в третьей «Эйфории»

Съемки могут начаться уже в феврале.

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Американские инсайдеры сообщают оптимистичные новости для фанатов сериала «Эйфория».

Подготовка к производству третьего сезона проекта почти завершена, и съемочный процесс может стартовать уже в феврале.

Известно, что в центре сюжета будет страдающая от зависимости старшеклассница Ру, которую будет играть Зендая.

Артистка уже подтвердила в своих соцсетях, что продолжает свое участие в сериале «Эйфория», за который она ранее уже успела получить две премии «Эмми» и «Золотой глобус».