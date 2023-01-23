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2 часа назад

Отец Эми Уайнхаус одобрил выбор актрисы на роль дочери в фильме

Lenta.ru

Отец британской исполнительницы Эми Уайнхаус Митч Уайнхаус поддержал актрису Марису Абелу, которая исполнит роль его дочери в биографическом фильме о жизни певицы Back to Black. Об этом сообщает TMZ.

Отец Уайнхаус одобрил выбор актрисы на роль дочери в фильме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Появление первых фотографий Абелы в образе Уайнхаус со съемочной площадки вызвало негативную реакцию пользователей сети. Разгневанные фанаты назвали актрису малобюджетной версией певицы, также отмечая, что они не похожи внешне.

В свою очередь отец Уайнхаус одобрил выбор актеров. «Мариса — отличный выбор на роль, даже если она не совсем похожа на Эми», — сказал он. По мнению мужчины, люди уделяют слишком много внимания внешности.

Он указал на то, что есть много примеров среди голливудских актеров, которые не похожи на своих персонажей в реальной жизни. Так, например, Эдди Марсан сыграет отца певицы в фильме, и Митч Уайнхаус отметил, что актер тоже не похож на него.

В июле прошлого года Марису Абелу назвали лучшей кандидаткой на роль Эми Уайнхаус в документальном фильме. Отмечается, что продюсеры проекта были восхищены схожестью голоса Абелы с голосом умершей в 2011 году певицы. Фильм о британской исполнительнице под названием Back to Black снимет режиссер первой части «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон. Проект будет профинансирован семьей артистки, которая получила доступ к состоянию Уайнхаус после ее смерти.

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