Крис Эванс пошутил над попавшей в ДТП звездой «Мстителей»

Американский актер и звезда «Капитана Америки» Крис Эванс пошутил над своим коллегой по фильму «Мстители» Джереми Реннером, который попал в ДТП со снегоуборочной машиной в начале января. Эванс прокомментировал пост Реннера в своем Twitter.
Звезда «Мстителей» написал пост-благодарность, в котором обратился ко всем, кто поддерживал его после несчастного случая со снегоуборочной машиной.
Эванс ответил на пост, сказав, что Реннер крут, и подшутил над ним:
«Кто-нибудь вообще проверял состояние ратрака (снежный тягач — прим. «Ленты.ру»)? Посылаю очень много любви».
Реннер оценил шутку.
«Люблю тебя, брат... Я проверил ратрак, ему нужно топливо», — ответил он.