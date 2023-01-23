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48 минут назад

Крис Эванс пошутил над попавшей в ДТП звездой «Мстителей»

Lenta.ru

Американский актер и звезда «Капитана Америки» Крис Эванс пошутил над своим коллегой по фильму «Мстители» Джереми Реннером, который попал в ДТП со снегоуборочной машиной в начале января. Эванс прокомментировал пост Реннера в своем Twitter.

Крис Эванс пошутил над попавшей в ДТП звездой «Мстителей»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда «Мстителей» написал пост-благодарность, в котором обратился ко всем, кто поддерживал его после несчастного случая со снегоуборочной машиной.

Эванс ответил на пост, сказав, что Реннер крут, и подшутил над ним:

«Кто-нибудь вообще проверял состояние ратрака (снежный тягач — прим. «Ленты.ру»)? Посылаю очень много любви».

Реннер оценил шутку.

«Люблю тебя, брат... Я проверил ратрак, ему нужно топливо», — ответил он.

Актеры,Мстители,Крис Эванс,
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