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3 часа назад

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о своем участии в сериале «След»

Inc-News

Наверняка мало кто знает, что российский тяжеловес UFC Александр Волков имеет за плечами не только бойцовский, но и актерский опыт.

Российский боец UFC рассказал о своем участии в сериале «След»
Фото: Inc-NewsInc-News

В 2008- 2009 годах он принимал участие в съемках популярного детективного сериала «След». Как это случилось?

«Мой тренер сказал мне, что студия ищет парня, занимающегося единоборствами. Я и поехал. Ничего сверхъестественного, зато получил пять тысяч рублей. Много это или мало? Тогда я был студентом, так что, для меня это было нормально», - вспоминает спортсмен.

По словам бойца, в первый съемочный день его несколько часов подряд снимали, как его по сценарию отправляют в нокаут, как он падает на ринг и истекает кровью.

«Самое сложное было для меня то, что мне нужно было обуть боксерки. Они были очень маленького размера, а нога-то у меня большая. И я мучился, но все в итоге получилось», - рассказал боец о своем участии в сериале «След».

Актеры,Александр Волков,
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