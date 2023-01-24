Российский боец UFC рассказал о своем участии в сериале «След»

«Мой тренер сказал мне, что студия ищет парня, занимающегося единоборствами. Я и поехал. Ничего сверхъестественного, зато получил пять тысяч рублей. Много это или мало? Тогда я был студентом, так что, для меня это было нормально», - вспоминает спортсмен.