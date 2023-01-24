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34 минуты назад

Алек Болдуин продолжит сниматься в «Ржавчине» несмотря на обвинения в убийстве

Lenta.ru

Съемки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином продолжатся несмотря на случай с гибелью оператора на съемочной площадке. Об этом сообщила адвокат компании-производителя фильма Rust Movie Productions Мелина Спэдаун в беседе с Entertainment Tonight.

Болдуин продолжит сниматься в «Ржавчине» несмотря на обвинения
Фото: Лента.руЛента.ру

«Фильм с господином Болдуином в главной роли и Джоэлом Соузой в качестве режиссера на пути к завершению», — отметила она.

По ее словам, в съемочном процессе примут участие специальные инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза, которые будут следить за происходящим. Также юрист сообщила, что на съемках будет запрещено применять работающее оружие и любые боеприпасы.

Ранее сообщалось, офис шерифа округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико завершил расследование стрельбы с участием Алека Болдуина Алека Болдуина, и дело передано прокурору.

Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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