Гильермо дель Торо будет удостоен премии Гильдии арт-директоров

Режиссер Гильермо дель Торо получит премию имени Уильяма Кэмерона Мензиса за «визуальные эффекты и эмоционально насыщенное портфолио», также за последнюю работу над «Пиноккио Гильермо дель Торо». Об этом сообщает Variety.