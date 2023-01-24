Гильермо дель Торо будет удостоен премии Гильдии арт-директоров

Режиссер Гильермо дель Торо получит премию имени Уильяма Кэмерона Мензиса за «визуальные эффекты и эмоционально насыщенное портфолио», также за последнюю работу над «Пиноккио Гильермо дель Торо». Об этом сообщает Variety.
Дель Торо получит награду 18 февраля на 27-й ежегодной церемонии Гильдии арт-директоров. Премия присуждается за заслуги отдельных лиц в индустрии развлечений за выдающийся вклад в кино или телевидение.
«Гильдия арт-директоров очень рада отметить его увлекательную работу, которая расширила границы производственного дизайна до новых высот», — высказался президент Гильдии арт-директоров Нельсон Коутс.