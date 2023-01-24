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3 часа назад

Гильермо дель Торо будет удостоен премии Гильдии арт-директоров

Газета.Ru

Режиссер Гильермо дель Торо получит премию имени Уильяма Кэмерона Мензиса за «визуальные эффекты и эмоционально насыщенное портфолио», также за последнюю работу над «Пиноккио Гильермо дель Торо». Об этом сообщает Variety.

Гильермо дель Торо будет удостоен премии Гильдии арт-директоров
Фото: Газета.руГазета.ру

Дель Торо получит награду 18 февраля на 27-й ежегодной церемонии Гильдии арт-директоров. Премия присуждается за заслуги отдельных лиц в индустрии развлечений за выдающийся вклад в кино или телевидение.

«Гильдия арт-директоров очень рада отметить его увлекательную работу, которая расширила границы производственного дизайна до новых высот», — высказался президент Гильдии арт-директоров Нельсон Коутс.

Актеры,Гильермо дель Торо,
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