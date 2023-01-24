Джанкарло Эспозито снимется в «Мегалополисе» Копполы

Издание Deadline, пишет, что пока неизвестно, какую именно роль в новой кинокартине исполнит Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Пацаны»).
Съёмки фильма «Мегалополис» уже начались, они проводятся в Атланте. В них участвуют Обри Плаза, Лоренс Фишбёрн, Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман и другие.
Ранее The Hollywood Reporter писал о том, что при производстве «Мегаполиса» ушла часть команды, которая занималась спецэффектами. Из-за этого работа сильно начала отставать от сроков.
Позже Фрэнсис Форд Коппола опроверг эту информацию. Он говорил о том, что производство ведётся полным ходом, а он сам лично финансирует работу. Бюджет фильма на данный момент составляет более 100 миллионов долларов.