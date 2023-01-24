Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии

Издание DailyMail опубликовало кадры, на которых актер Райан Гослинг выполняет трюк для предстоящего фильма "Каскадеры". Артист решил выполнить трюк без помощи дублеров.
Для съемок был заблокирован мост Харбор-Бридж в Сиднее, из-за чего актер столкнулся с критикой в соцсетях.
Пользователи осудили приостановку движения в городе.
"Очень здорово видеть закрытие моста - восемь полос движения, плюс велосипедные и пешеходные дорожки - и все, чтобы они могли снимать чертов фильм", - написал один из жителей города в Twitter.
Фильм "Каскадеры" основан на одноименном телесериале 1980-х годов, режиссером выступил Дэвид Литч. Помимо Гослинга, в ленте снимаются Эмили Блант и Аарон Тейлор-Джонсон.