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1 час назад

Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии

Газета.Ru

Издание DailyMail опубликовало кадры, на которых актер Райан Гослинг выполняет трюк для предстоящего фильма "Каскадеры". Артист решил выполнить трюк без помощи дублеров.

Для съемок был заблокирован мост Харбор-Бридж в Сиднее, из-за чего актер столкнулся с критикой в соцсетях.

Пользователи осудили приостановку движения в городе.

"Очень здорово видеть закрытие моста - восемь полос движения, плюс велосипедные и пешеходные дорожки - и все, чтобы они могли снимать чертов фильм", - написал один из жителей города в Twitter.

Фильм "Каскадеры" основан на одноименном телесериале 1980-х годов, режиссером выступил Дэвид Литч. Помимо Гослинга, в ленте снимаются Эмили Блант и Аарон Тейлор-Джонсон.

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