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5 минут назад

Режиссер Сергей Виноградов назвал Екатерину Климову артисткой от бога

Слово и Дело

Актрисе Екатерине Климовой исполнилось 45 лет. Режиссер Сергей Виноградов поздравил артистку с днем рождения.

Режиссер Виноградов назвал Климову артисткой от бога
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Виноградов поделился впечатлениями от совместной работы с Климовой в сериале «По законам военного времени». По его мнению, она является актрисой от бога.

«У нее огромный талант. Это стыкуется с двумя качествами, которые встречаются не так уж часто. С одной стороны, это огромная работоспособность, очень серьезное отношение к профессии. С другой стороны, она замечательный человек, не подхвативший в свое время звездную болезнь, ровно общающийся с партнерами, очень позитивный, доброжелательный», — цитирует режиссера ФАН.

Он пожелал коллеге здоровья и куража. Виноградов выразил надежду, что артистка не потеряет любопытства к профессии.Климова родилась 24 января 1978 года. За свою профессиональную карьеру она снялась более чем в 50 фильмах.

Актеры,Сергей Виноградов,Екатерина Климова,
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