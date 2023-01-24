Режиссер Виноградов назвал Климову артисткой от бога

Актрисе Екатерине Климовой исполнилось 45 лет. Режиссер Сергей Виноградов поздравил артистку с днем рождения.
Виноградов поделился впечатлениями от совместной работы с Климовой в сериале «По законам военного времени». По его мнению, она является актрисой от бога.
«У нее огромный талант. Это стыкуется с двумя качествами, которые встречаются не так уж часто. С одной стороны, это огромная работоспособность, очень серьезное отношение к профессии. С другой стороны, она замечательный человек, не подхвативший в свое время звездную болезнь, ровно общающийся с партнерами, очень позитивный, доброжелательный», — цитирует режиссера ФАН.
Он пожелал коллеге здоровья и куража. Виноградов выразил надежду, что артистка не потеряет любопытства к профессии.Климова родилась 24 января 1978 года. За свою профессиональную карьеру она снялась более чем в 50 фильмах.