Умерла актриса из "Величайшего грешника мира" Бетти Штурм

Скончалась американская актриса Бетти Штурм. Бетти сыграла в печально известной ленте 1962 года "Величайший грешник мира" Тимоти Кэри. Над проектом потрудился и Фрэнк Заппа - это был его первый саундтрек к полнометражному фильму. Ленту мало и редко показывали, но, по слухам, Мартин Скорсезе - большой ее поклонник.

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Штурм сыграла в "Грешнике" последовательницу культа, образовавшегося вокруг Кларенса Хилларда (его сыграл сам Кэри). При этом из-за разного рода дрязг, в том числе финансовых, сниматься в проекте Бетти не закончила - об этом актриса в 2012-м расскажет в интервью Ромео Кэри, сыну режиссера.