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3 часа назад

Умерла актриса из "Величайшего грешника мира" Бетти Штурм

Российская Газета

Скончалась американская актриса Бетти Штурм. Бетти сыграла в печально известной ленте 1962 года "Величайший грешник мира" Тимоти Кэри. Над проектом потрудился и Фрэнк Заппа - это был его первый саундтрек к полнометражному фильму. Ленту мало и редко показывали, но, по слухам, Мартин Скорсезе - большой ее поклонник.

Умерла актриса из "Величайшего грешника мира" Бетти Штурм
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Штурм сыграла в "Грешнике" последовательницу культа, образовавшегося вокруг Кларенса Хилларда (его сыграл сам Кэри). При этом из-за разного рода дрязг, в том числе финансовых, сниматься в проекте Бетти не закончила - об этом актриса в 2012-м расскажет в интервью Ромео Кэри, сыну режиссера.

Бетти Штурм росла в Испании и Германии. В конце 50-х перебралась в Голливуд и жила в основанном Мэри Пикфорд Hollywood Studio Club - с Ким Новак и Пэт Прист. Слегка встречалась с Элвисом Пресли. Выйдя замуж за бывшего актера-ребенка Роберта Винклера, больше не появлялась на экранах, открыв агентство по поиску талантов и ателье, изготовлявшее парики для студии Диснея - как для фильмов компании, так и для артистов ее парков аттракционов.

Актеры,Тимоти Кэри,Ким Новак,Фрэнк Заппа,Элвис Пресли,Мартин Скорсезе,
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