Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Умер "отец мексиканского стендапа", актер Поло Поло

Российская Газета

Скончался комик и актер, известный как Поло Поло. По словам Пола Гарсия, сына артиста, Поло Поло умер в своем доме вчера утром - актер страдал сосудистой деменцией после множества перенесенных инсультов.

Умер "отец мексиканского стендапа", актер Поло Поло
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как уточнил СМИ Гарсия, Поло Поло ушел в окружении родных - 78-летний артист отказывался от госпитализации.

Настоящее имя Поло Поло Леопольдо Роберто Гарсия Бонитес. Родился он в 1944 году. Уже в 1960-х, выступая в ночном клубе Keops, прослыл "отцом мексиканского стендапа".

Популярность артиста стремительно пошла в гору, когда в 80-х он начал сниматься в кино и сериалах. Результат - гастроли по США, шоу в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе и собственная программа на ТВ - Con Ganas.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители