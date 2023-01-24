Умер "отец мексиканского стендапа", актер Поло Поло

Скончался комик и актер, известный как Поло Поло. По словам Пола Гарсия, сына артиста, Поло Поло умер в своем доме вчера утром - актер страдал сосудистой деменцией после множества перенесенных инсультов.
Как уточнил СМИ Гарсия, Поло Поло ушел в окружении родных - 78-летний артист отказывался от госпитализации.
Настоящее имя Поло Поло Леопольдо Роберто Гарсия Бонитес. Родился он в 1944 году. Уже в 1960-х, выступая в ночном клубе Keops, прослыл "отцом мексиканского стендапа".
Популярность артиста стремительно пошла в гору, когда в 80-х он начал сниматься в кино и сериалах. Результат - гастроли по США, шоу в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе и собственная программа на ТВ - Con Ganas.