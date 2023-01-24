Как изменились актеры сериала «Молодежка»

На протяжении 6 сезонов зрители следили за жизнью хоккейного клуба «Медведи». С первой серии сериал «Молодежка» покорил телезрителей, и спустя 10 лет после премьеры, количество фанатов картины только растет. Мы предлагаем увидеть, как за эти года изменились главные актеры комедии.

Фото: Кадр из сериала «Молодежка» Кадр из сериала «Молодежка»

Влад Канопка

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После роли Андрея Кисляка артист получил признание не только среди фанатов, но и режиссеров. Сейчас Влад продолжает сниматься в кино, в основном это мелодрамы, также его можно увидеть и на сцене в театре. Но до желаемого успеха Канопке далеко, так сам ни раз заявлял актер. Влад не планирует останавливаться и обожает много работать, а ради успеха в своей карьере даже готов на решительные шаги. Актер до сих пор не женат и без детей.

Иван Жвакин

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Иван покорил сердца телезрительниц с первого взгляда. И если после сериала «Молодежка» у актера не было ошеломительного успеха среди режиссеров, фанатки все же могли увидеть Жвакина в сериале «Московские тайны» и в фильме «Карта памяти». Артист активно ведет свои социальные сети, а совсем недавно поделился со своими подписчиками, что после покупки дома созрел для серьезных отношений.

Александр Соколовский

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Настоящую известность актеру принесла роль нападающего в хоккейной команде «Медведи». После премьеры сериала актер продолжал получать главные и яркие роли, например, в таких фильмах, как: «До смерти красива», «Вы все меня бесите», «Жизнь без Веры», «Мои дорогие», а не так давно вышел 5 сезон сериала «Гранд», где артист также играет главного персонажа. В личной жизни у актера тоже все сложилось, в 2020 году Соколовский женился. Но из-за отсутствия совместных фотографий в социальных сетях ходят слухи о ссоре между молодыми людьми.

Анна Михайловская

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Еще до премьеры сериала «Молодежка» телезрители знали Анну по ролям в сериале «Маргоша» и «Барвиха». В год премьеры хоккейного сериала актриса вышла замуж за коллегу по сцене – Тимофея Каратаева, а спустя 2 года после свадьбы у пары появился сын Мирослав. В 2018 году пара рассталась, но Анна недолго была одна, буквально через пару месяцев у актрисы появился новый молодой человек. В карьере артистки за эти годы увеличилось количество проектов, ее можно было увидеть в: «Манекенщица», «Деревенщина», «Двойная ложь», «От судьбы не зарекайся», «Ночная смена», «Свадебный марш» и другие.

Юлия Маргулис

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Роль интригантки-чирлидерши могла сделать из Юлия одной из востребованных актрис, но этого не случилось. После премьеры сериала «Молодежка» актриса вышла замуж за бизнесмена Игоря Ибрагимова и переехала жить в Тель-Авив. Супруги обожают активный отдых и делятся с подписчиками совместными фото. На своей карьере Маргулис пока не собирается ставить крест и планирует дальше покорять экраны.