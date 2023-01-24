Как изменились актеры сериала «Молодежка»

На протяжении 6 сезонов зрители следили за жизнью хоккейного клуба «Медведи». С первой серии сериал «Молодежка» покорил телезрителей, и спустя 10 лет после премьеры, количество фанатов картины только растет. Мы предлагаем увидеть, как за эти года изменились главные актеры комедии.
После роли Андрея Кисляка артист получил признание не только среди фанатов, но и режиссеров. Сейчас Влад продолжает сниматься в кино, в основном это мелодрамы, также его можно увидеть и на сцене в театре. Но до желаемого успеха Канопке далеко, так сам ни раз заявлял актер. Влад не планирует останавливаться и обожает много работать, а ради успеха в своей карьере даже готов на решительные шаги. Актер до сих пор не женат и без детей.
Иван покорил сердца телезрительниц с первого взгляда. И если после сериала «Молодежка» у актера не было ошеломительного успеха среди режиссеров, фанатки все же могли увидеть Жвакина в сериале «Московские тайны» и в фильме «Карта памяти». Артист активно ведет свои социальные сети, а совсем недавно поделился со своими подписчиками, что после покупки дома созрел для серьезных отношений.
Настоящую известность актеру принесла роль нападающего в хоккейной команде «Медведи». После премьеры сериала актер продолжал получать главные и яркие роли, например, в таких фильмах, как: «До смерти красива», «Вы все меня бесите», «Жизнь без Веры», «Мои дорогие», а не так давно вышел 5 сезон сериала «Гранд», где артист также играет главного персонажа. В личной жизни у актера тоже все сложилось, в 2020 году Соколовский женился. Но из-за отсутствия совместных фотографий в социальных сетях ходят слухи о ссоре между молодыми людьми.
Еще до премьеры сериала «Молодежка» телезрители знали Анну по ролям в сериале «Маргоша» и «Барвиха». В год премьеры хоккейного сериала актриса вышла замуж за коллегу по сцене – Тимофея Каратаева, а спустя 2 года после свадьбы у пары появился сын Мирослав. В 2018 году пара рассталась, но Анна недолго была одна, буквально через пару месяцев у актрисы появился новый молодой человек. В карьере артистки за эти годы увеличилось количество проектов, ее можно было увидеть в: «Манекенщица», «Деревенщина», «Двойная ложь», «От судьбы не зарекайся», «Ночная смена», «Свадебный марш» и другие.
Роль интригантки-чирлидерши могла сделать из Юлия одной из востребованных актрис, но этого не случилось. После премьеры сериала «Молодежка» актриса вышла замуж за бизнесмена Игоря Ибрагимова и переехала жить в Тель-Авив. Супруги обожают активный отдых и делятся с подписчиками совместными фото. На своей карьере Маргулис пока не собирается ставить крест и планирует дальше покорять экраны.
Смотрите сериал «Молодежка» на СТС Love по будням в 22:00!