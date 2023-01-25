Порноактриса назвала худшее последствие своей работы

Британская порноактриса Лейси Амор (Lacey Amour) пожаловалась на то, что из-за профессии многие люди зачастую не воспринимают ее всерьез. Об этом девушка заявила в интервью North Wales Live.

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Тот факт, что ее не воспринимают всерьез из-за работы в порно, Амор назвала для себя худшим последствием вовлеченности в индустрию контента для взрослых.

«Я вкладываю столько же усилий в создание своего бренда, сколько и другие предприниматели, но даже чаще сталкиваюсь с проблемами из-за природы моего бизнеса и того, что другие индустрии не относятся ко мне как к профессионалу», — посетовала она.

По словам девушки, из-за работы в порно она сталкивалась с закрытием банковских аккаунтов и получала отказы от адвокатов, которые не желали представлять ее бизнес, боясь проблем с репутацией.

«Бывало, что арендодатели были более чем готовы предоставить мне офисное помещение, пока не узнавали, что я работаю в сфере контента для взрослых. После этого они резко отказывали в возможности арендовать место. Бренды отказывались работать со мной из-за моего рода деятельности (...)», — поделилась Амор.

Девушка также заявила, что окружающие постоянно смотрят на нее свысока и критикуют.