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3 часа назад

Порноактриса назвала худшее последствие своей работы

Lenta.ruиещё 2

Британская порноактриса Лейси Амор (Lacey Amour) пожаловалась на то, что из-за профессии многие люди зачастую не воспринимают ее всерьез. Об этом девушка заявила в интервью North Wales Live.

Порноактриса назвала худшее последствие своей работы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тот факт, что ее не воспринимают всерьез из-за работы в порно, Амор назвала для себя худшим последствием вовлеченности в индустрию контента для взрослых.

«Я вкладываю столько же усилий в создание своего бренда, сколько и другие предприниматели, но даже чаще сталкиваюсь с проблемами из-за природы моего бизнеса и того, что другие индустрии не относятся ко мне как к профессионалу», — посетовала она.

По словам девушки, из-за работы в порно она сталкивалась с закрытием банковских аккаунтов и получала отказы от адвокатов, которые не желали представлять ее бизнес, боясь проблем с репутацией.

«Бывало, что арендодатели были более чем готовы предоставить мне офисное помещение, пока не узнавали, что я работаю в сфере контента для взрослых. После этого они резко отказывали в возможности арендовать место. Бренды отказывались работать со мной из-за моего рода деятельности (...)», — поделилась Амор.

Девушка также заявила, что окружающие постоянно смотрят на нее свысока и критикуют.

Вместе с тем, как заявила порноактриса, такая работа предоставила ей свободу — как в отношении распределения времени, так и финансовую. Кроме того, Амор подчеркнула, что съемки в порно помогли ей познакомиться с людьми, которых она теперь считает своей семьей.

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