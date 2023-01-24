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1 час назад

Актрисы, которые в 40 выглядят лучше, чем в 20

Мария Каткова

Современные стереотипы красоты внушили обществу, что хорошо выглядеть можно только в молодости. На деле существует масса женщин, которые хорошеют в более зрелом возрасте. В качестве примера можно привести многих современных актрис. О них — в материале “Рамблера.

1/7 Кейт Уинслет.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Тильда Суинтон.
Фото: globallookpress.com
3/7 Джиллиан Андерсон.
Фото: globallookpress.com
4/7 Робин Райт.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Джулианна Мур.
Фото: globallookpress.com
6/7 Мерил Стрип.
Фото: globallookpress.com
7/7 Сандра Баллок.
Фото: globallookpress.com

“В возрасте Киры Найтли я не высовывалась. Избегала главных и романтических ролей. Мне ужасно хотелось стать сорокалетней”, — сказала в одном из интервью Тильда Суинтон.

И оказалась права. Ее нынешний образ действительно оказался более привлекательным для режиссеров.

Эти женщины не сохраняют молодость и не пытаются выглядеть в свои 40 лет на 20. Они принимают возрастные изменения с должным изяществом. Единственное, что меняется в их внешнем виде — стиль одежды, но и это происходит не всегда. Они продолжают ярко краситься, делать необычные прически и носить яркую одежду.

Секретов красоты и молодости у них нет. Они ведут обычный образ жизни, не гонятся за пластическими операциями и не меняют в себе ничего. Эти актрисы выглядят прекрасно и на экране, и в жизни. Они могут стать для многих женщин примером того, что не нужно бояться своей даты рождения и всеми способами останавливать процесс старения. Ведь с возрастом вы можете выглядеть еще более привлекательно, чем в молодости. К этому прибавляется пройденный жизненный опыт и такая женщина становится более харизматичной и интересной для общества.

Актеры,Фото,Кира Найтли,
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