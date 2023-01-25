Барецкий назвал себя «маскотом» фильма «Майор Гром»

Актер Стас Барецкий заявил, что фанаты фильма «Майор Гром» должны принять его в роли «маскота» картины. Артист рассказал об этом во время беседы с ФАН.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Барецкий стал лицом фестиваля BUBBLE Comics. Мероприятие пройдет 28 января. По мнению актера, дело тут не только в его работе над «самым красивым и качественным фильмом» этого года, но и в его месте в современной «мемной» культуре.

«Каждый день вижу новые картинки и всевозможные интернет-приколы, связанные с моей персоной!» — заявил Барецкий, добавив, что особенно внимание молодые люди уделяют красному пиджаку.

По словам Барецкого, заявления о падении статуса фестиваля из-за участия актера не соответствуют действительности.