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49 минут назад

Павел Прилучный признался, что носил накладные волосы на съемках "Мажора"

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный в беседе с изданием «Мурманский вестник» признался, что ему тяжело дались съемки в четвертом сезоне «Мажора».

Прилучный признался, что носил накладные волосы на съемках "Мажора"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я только закончил сниматься в сериале «В клетке», и волосы не успели отрасти, поэтому у меня вырезали на макушке круг, оставив это место совершенно лысым, а на него наклеивали волосы», — рассказал артист. По словам Прилучного, накладные волосы выглядели незаметно, поэтому никто из зрителей не догадался.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный снялись в одном сериале

«Это было очень смешно: на затылке у меня были волосы, а на макушке — такое «озеро надежды». Когда видел себя в зеркале, смеялся над этим», — вспоминает актер. Как объяснил Прилучный, было немало препятствий для съемок четвертого сезона «Мажора», однако его все же сняли.

Актеры,В клетке,Павел Прилучный,
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