Прилучный признался, что носил накладные волосы на съемках "Мажора"

«Я только закончил сниматься в сериале «В клетке» , и волосы не успели отрасти, поэтому у меня вырезали на макушке круг, оставив это место совершенно лысым, а на него наклеивали волосы», — рассказал артист. По словам Прилучного, накладные волосы выглядели незаметно, поэтому никто из зрителей не догадался.

«Это было очень смешно: на затылке у меня были волосы, а на макушке — такое «озеро надежды». Когда видел себя в зеркале, смеялся над этим», — вспоминает актер. Как объяснил Прилучный, было немало препятствий для съемок четвертого сезона «Мажора», однако его все же сняли.