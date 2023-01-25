Прокофьева посетовала на низкий гонорар в "Моей прекрасной няне"

Актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в "Моей прекрасной няне", пожаловалась на самые низкие гонорары среди актеров. Об этом она сообщила в интервью изданию "7 Дней".
Прокофьева посетовала на условия съемок в проекте. Она рассказала, что первые контракты заключались сроком на один год. У нее и у Анастасии Заворотнюк были самые низкие гонорары. Однако сумму, которую она заработала, она не назвала.
"Даже приглашенные на малюсенький эпизод артисты получали больше"
Кроме того, условия на съемочной площадке были не самые комфортные. Так, Прокофьева рассказала, что в начале съемок туалет для артистов находился на улице. Уборную в помещении им дали только после того, как наступили холода.
Ранее сообщалось, что сын Жигунова по сериалу "Моя прекрасная няня" заработал сотни тысяч на съемках.