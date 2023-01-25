Прокофьева посетовала на низкий гонорар в "Моей прекрасной няне"

Актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в "Моей прекрасной няне", пожаловалась на самые низкие гонорары среди актеров. Об этом она сообщила в интервью изданию "7 Дней".

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Прокофьева посетовала на условия съемок в проекте. Она рассказала, что первые контракты заключались сроком на один год. У нее и у Анастасии Заворотнюк были самые низкие гонорары. Однако сумму, которую она заработала, она не назвала.

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