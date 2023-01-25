Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
3 часа назад

Ольга Прокофьева пожаловалась на самый низкий гонорар в "Моей прекрасной няне"

Мария Каткова

Актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в "Моей прекрасной няне", пожаловалась на самые низкие гонорары среди актеров. Об этом она сообщила в интервью изданию "7 Дней".

Прокофьева посетовала на низкий гонорар в "Моей прекрасной няне"
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Прокофьева посетовала на условия съемок в проекте. Она рассказала, что первые контракты заключались сроком на один год. У нее и у Анастасии Заворотнюк были самые низкие гонорары. Однако сумму, которую она заработала, она не назвала.

"Даже приглашенные на малюсенький эпизод артисты получали больше"

Кроме того, условия на съемочной площадке были не самые комфортные. Так, Прокофьева рассказала, что в начале съемок туалет для артистов находился на улице. Уборную в помещении им дали только после того, как наступили холода.

Актриса, которую взяли на роль в "Моей прекрасной няне" до Заворотнюк

Ранее сообщалось, что сын Жигунова по сериалу "Моя прекрасная няня" заработал сотни тысяч на съемках.

Актеры,Ольга Прокофьева,Анастасия Заворотнюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители