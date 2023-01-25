Скончался соавтор «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

На 94-м году жизни умер соавтор «Улицы Сезам» и серии детских программ на телевидении Ллойд Моррисетт. Об этом передает издание ET.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Мастерская «Сезам» скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта, доктора философии", — говорится в сообщении The Sesame Workshop.

Информация о его смерти поступила еще в понедельник, 23 января.

Ллойд Моррисетт родился 2 ноября 1929 года в Оклахоме. Он проходил обучение в Оберлинском колледже, в 1951 году там же получил степень бакалавра философии. Первоначально Моррисетт хотел стать химиком, однако после понял, что хочет изучать экспериментальную психологию.